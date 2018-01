Neue Vorsitzende

Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Arbeitskreises der Hessischen Rebenveredler am 15.Januar, wurde Anja Antes (Rebschule Antes, Heppenheim) zur neuen Vorsitzenden gewählt. Sie folgte damit auf Ferdinand Staab, der 49 Jahre den Arbeitskreis der Hessischen Rebenveredler als Vorsitzender geführt hatte. Ihm wurde für die langjährige Tätigkeit auch in den verschiedenen Gremien auf Bundes- und Landesebene, gedankt. Das Plenum hat Herrn Ferdinand Staab im Anschluss an die Wahl der neuen Vorsitzenden auf Vorschlag des Vorstandes einstimmig zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Weiterhin dankte das Gremium Christoph Presser für 25 Jahre Geschäftsführertätigkeit des Arbeitskreises sowie der Mitwirkung für den Regionalverband auf Bundesebene. Der im Anschluss veranstaltete öffentliche Teil der Versammlung beschäftigt sich mit dem Thema Piwi, wo stehen wir. Hierzu hielt Anja Antes einen Vortrag in Verbindung mit einer repräsentativen Probe. Christoph Presser