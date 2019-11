58. Naheweinkönigin kommt aus Sommerloch

Foto: Norbert Krupp/Nahewein e.V. Nachdem die Fachjury den Kandidatinnen gleich viele Stimmen gegeben hatte, war das stimmberechtigte Publikum entscheidend: Zur 58. Naheweinkönigin wurde Laura Tullius (23) aus Sommerloch gewählt. Sie ist auf dem elterlichen Weingut aufgewachsen und studiert derzeit Internationale Weinwirtschaft in Geisenheim. Zusammen mit ihren Prinzessinnen, Nina Schönbein (23), gelernte Winzerin und Weinbaustudentin in Geisenheim aus Bad Münster-Ebernburg und Rebecca Schramm (30) aus Monzingen, die nach ihrer Ausbildung zur Hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin nun eine Winzerausbildung macht, wird sie ein Jahr lang den Nahewein und die Nahe-Region repräsentieren. Die bisherige Naheweinkönigin Angelina Vogt, die jüngst zur Deutschen Weinkönigin gewählt wurde, und die bisherigen Prinzessinnen Tina Haas(Waldböckelheim) und Annika Hohmann (Bingerbrück) setzten ihren Nachfolgerinnen die Krönchen ins Haar. Dies wurde von mehr als 500 Gästen im Großen Kursaal bejubelt, die voller Spannung die Wahl-Gala verfolgt hatten.



Zahlreiche Aufgaben wurden gelöst

Zu Beginn stellten sich die drei Bewerberinnen unter Moderation von Naheweinkönigin a.D. Katharina Staab vor. Dann erklärten sie, was unter Maischegärung und kologischem Weinbau zu verstehen ist. Sie wurden vor die Aufgabe gestellt, einer englischsprachigen Journalistengruppe die Nahe-Region vorzustellen. Es folgten drei Spielrunden, in denen die Kandidatinnen ihren weinbauspezifischen Wortschatz beweisen sowie drei Weine beschreiben und erkennen mussten. Auch mussten sie passende Speisen zu von Winzern präsentierten Weinen empfehlen. Bei einer Runde „Tourismus-Was-bin-ich?“ galt es regionale Sehenswürdigkeiten zu erraten.



Drei Majestäten verabschieden sich

Während die Zählkommission hinter den Kulissen arbeitete, plauderte Moderatorin Katharina Staab mit den bisherigen Weinmajestäten über deren Amtsjahr. Annika Hohmann wird ihr Besuch der Düsseldorfer Fachmesse „ProWein“ unvergessen bleiben. Tina Haas zeigte sich dankbar dafür, durch ihr Amt gelernt zu haben, vor vielen Leuten aufzutreten und zu sprechen. Angelina Vogt erinnerte an das erfolgreiche Event „Wine & Voices“ in Windesheim, begeistert berichtete sie von der Atmosphäre beim Ball des Weines.

Drei Deutsche Weinköniginnen von der Nahe

Vorsitzender Eckes nutze die Gelegenheit, drei ehemaligen Naheweinköniginnen dafür zu danken, dass sie in einem Zeitraum von nur sieben Jahren alle drei das Amt der Deutschen Naheweinkönigin errungen hatten: Glücklich überreichte er prachtvolle Blumensträuße an Nadine Poss, Katharina Staab und Angelina Vogt. Als dann der mit Spannung erwartete Höhepunkt anstand, fackelte Eckes nicht lange, das von Notar Czaja überbrachte Wahlergebnis zu verkünden. Die Kandidatinnen sollten nicht länger auf die Folter gespannt werden. Er erklärte: „Die Naheweinkönigin für das Jahr 2019/20 heißt Laura Tullius.“ Sofort brandete lautstarker Jubel auf. Ausgelassen gefeiert wurde bei der anschließenden Weinparty, die bis in den frühen Morgen dauerte. Nahewein e.V.