59. Veitshöchheimer Weinbautage und fränk. Weinwirtschaftstage

© DWI

Der 59. Veitshöchheimer Weinbautage und die fränkischen Weinwirtschaftstage finden am 7. und 8. März 2017 in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim statt. Das Programm zum 59. Veitshöchheimer Weinbautage und zu den fränkischen Weinwirtschaftstagen 2017 können Sie hier runterladen: