Alkoholfrei: Wohin geht die Reise?

Der Weinmarkt befindet sich in einer schwierigen Lage, vielerorts ist von Krisenstimmung die Rede. Einziger Lichtblick ist derzeit die Kategorie alkoholfreier Wein, die in den vergangenen Jahren deutliche Wachstumsraten erzielen konnte – allerdings noch auf niedrigem Niveau. Entpuppt sich der Trend als Eintagsfliege oder wird er zum Dauerbrenner? Peter Grumbach vom Kompetenzzentrum Weinmarkt & Weinmarketing in Oppenheim blickt ­genauer auf alkoholfreie Alternativen.