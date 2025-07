Angesichts der Krise neue Perspektiven entwickeln

Viele Winzer suchen in der aktuellen Absatzkrise aktiv nach neuen Möglichkeiten, um den Umsatz ihres Betriebs wieder ins Rollen zu bringen. Allerdings bergen neue Wege auch ihre ganz eigenen betriebswirtschaftlichen Schwierigkeiten. Wem verstärktes Marketing per Social Media zu wild oder zu bunt ist, der greift vielleicht lieber zum Klassiker Fasswein. Auf den ersten Blick sichern Großabnehmer stabile Mengen und der Aufwand hält sich in Grenzen. Und wer weniger in Flaschen füllt, kann Lagerkosten senken und Verluste durch unverkaufte Ware vermeiden. Auch wenn die Preise aktuell sehr nie­drig sind, könnten planbare Mengen und zeitnahe Abnahme mehr Stabilität in den Betrieb bringen. Aber wie sieht“s in der Realität aus? Kim Kirchhoff hat mit Tobias Stern von der Weinkommission Stern (Hochstadt/Pfalz) über Chancen und Schwierigkeiten am Fassweinmarkt gesprochen.