Die französische Firma für oenologische Produkte Martin Vialatte und der deutsche Fachhändler KKP GmbH, mit Sitz in Grünstadt/Pfalz, präsentierten auf den Agrartagen in Nieder-Olm das neue Produkt Antartika zur Weinsteinstabilisierung. Die Innovation wirkt auf Basis von Kaliumpolyaspartat (KPA) und besitzt, laut Hersteller, zu den bisher verwendeten Verfahren erhebliche Vorteile. „Es ist das erste Präparat, welches bei Rotwein ohne Farbbeeinträchtigungen wirkt“, so Geschäftsführer Jürgen Jakobs, KKP. Pierre-Philippe Trinez, Exportmanager bei Martin Vialatte, erklärte die Wirkung von Antartika. Annamaria Paglione, Oenologin bei der KKP, übersetzte und ergänzte den Vortrag zusammen mit Irene Arson. Das Produkt ist in Deutschland exklusiv über die KKP erhältlich und wird auch Wiederverkäufern und Weinlaboren angeboten. Annamaria Paglione ist als Oenologin mit Erfahrungen im Laborbereich für die fachliche Beratung und den Verkauf zuständig.

Pfälzer Kapsel- & Korkfabrikation KKP

www.kkp.info.de