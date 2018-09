Automat für Bocksbeutel

Foto: Julia Ehrnsberger/Frankenwein

Wolfgang Luksch vom Kupsch - Markt Luksch in Würzburg und Thomas Karl von Karl Vending haben zusammen mit dem Präsidenten des Fränkischen Weinbauverbands, Artur Steinmann, und der Fränkischen Weinkönigin Klara Zehnder den weltweit ersten Bocksbeutelautomaten eingeweiht. Der Automat in der Würzburger Domstraße bietet zu jeder Uhrzeit eine Auswahl an klassischen Bocksbeuteln und Bockbeuteln PS verschiedener Preisklassen an. Für 6,50 € bis 15 € pro 0,75 l Bocksbeutel kann der Weinfreund unter Rebsorten wie Silvaner, Grauburgunder, Müller-Thurgau oder Bacchus wählen. Einfacher und schneller Zugang zum Frankenwein Weinbaupräsident Steinmann sieht „den Bocksbeutelautomaten in erster Linie als einen Weg auch nach Ladenschluss einen guten fränkischen Wein kaufen zu können“. Für den Weinliebhaber sei das ein einfacher und schneller Zugang zum Frankenwein. Würzburg als Anziehungspunkt für Touristen und umgeben vom Wein sei ein idealer Standort für den ersten Bocksbeutelautomaten. So könnten auch Reisegäste zu jeder Zeit einen guten Frankenwein aus der Silvanerheimat als Mitbringsel kaufen.