AZUBIS 2018

Foto: Clemens

In diesem Jahr freut sich das Unternehmen Clemens Technologies in Wittlich über zehn sympathische, junge Berufsanfänger, für die am 1. August 2018 der erste Schritt in die Arbeitswelt begonnen hat. Ausgebildet werden sie in den Berufen Industriemechaniker, Konstruktionsmechaniker, Elektroniker, Mechatroniker, Industriekaufmann und zum ersten Mal auch im Beruf Fachlagerist. Mit insgesamt 40 Auszubildenden bietet Clemens nach eigenen Angaben vielen jungen Menschen eine berufliche Perspektive. Infos unter www.clemens-online.com. Clemens Technologies