Baden  alles im Lot und doch Sorgen

Foto: Bettina Siée

Auf der Mitgliederversammlung des Badischen Weinbauverbandes in Offenburg betonte Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk die Notwendigkeit eines einzelbetrieblichen Risikomanagements, das ein Bündel an produktionstechnischen und betriebsorganisatorischen Maßnahmen umfasst. Ministerium, Berufsstand und Vertreter von Versicherungen suchen gemeinsam nach Lösungen. Baden-Württemberg prescht vor und möchte Mehrgefahrenversicherungen unterstützen, wobei die Winzer entscheiden, was sie absichern wollen. „Wir müssen weg von Nothilfen“, so der Minister. Der Erhalt der Steilst- oder Terrassenlagen sei ein weiteres Anliegen der Landesregierung. 2018 wurde eine neue Staatsbeihilfe zur Unterstützung der Handarbeitslagen eingeführt. Die Weinwirtschaft in Baden-Württemberg scheint auf den ersten Blick gut aufgestellt zu sein, trotzdem befinde sie sich in einer schwierigen Situation. Durch den harten Wettbewerb auf den Märkten stagniere die Erlössituation. Hauk freut sich, dass es 2018, nach langem Drängen, gelungen ist, die Absatzfördermaßnahmen für den Binnenmarkt im Südwesten anzubieten. Für beide Weinwerbezentralen in Baden-Württemberg wurden 500 000 Euro an EU-Mitteln ausbezahlt.