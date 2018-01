Wer Wissen und Kompetenz im Laufe seines Berufslebens auf den neuesten Stand bringen möchte, der kann ein berufsbegleitendes Studium anstreben. Wie hoch der Bedarf für solche Studiengänge ist und welche Anforderungen sie erfüllen müssen, wurde an der Hochschule Geisenheim in Form einer Befragung ermittelt. Auszüge daraus stellt Jens Rüdiger, Hochschule Geisenheim University, vor. Mehr dazu in dwm Nr. 1 vom 13.Januar 2018 ab Seite 30.