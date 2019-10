Bosatec: Beschichtungen für Böden im Weinbaubetrieb

Foto: Bosatec GmbH Ein guter Boden spielt für einen Weinbaubetrieb eine wichtige Rolle: Nicht nur wo die Reben wachsen, sondern auch in Räumen, wo die Trauben und der Wein verarbeitet werden. Bei der Abfüllung, Traubenannahme, Presse, Lager, Büros, Verpackungs- und Verwaltungsräumen – überall wird der Fußboden in der Regel aufs Äußerste durch mechanische Belastungen, aggressive Flüssigkeiten und thermische Bedingungen beansprucht.

Schnelles und sauberes Auftragen

Bosatec GmbH bietet für beanspruchte Böden im Weinbau Lösungen in Form von speziellen Bodenbeschichtungen an. Nach Herstellerangaben lässt sich in kürzester Zeit, ohne kostspielige Beeinträchtigung des laufenden Betriebes die notwendige Sanierung des Bodenbereichs durchführen. In nur ein bis zwei Stunden sollen die Bosatec-Böden ausgehärtet und voll belastbar sein. Bosatec-Böden sind, laut Hersteller, beständig gegen Fruchtsäuren, Laugen, Salze, Öle und Fette. Außerdem ist die fugenlos geschlossene Oberfläche porendicht und zusätzlich wannenartig ausgebildet, sagt Bosatec. Das alles soll für leichtes Reinigen des Bodens und für größtmögliche Hygiene sorgen. Nach weiteren Angaben des Herstellers ist das Vermeiden von Rissen, Absandungen oder Löchern, die das Ansiedeln von Keimen und Bakterien ermöglichen könnten, ein zusätzlicher wichtiger Aspekt der Beschichtung.