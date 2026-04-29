CarboVino: Vitiforst-Anlagen angepflanzt

Das Projekt CarboVino befasst sich mit einer zentralen Herausforderung im modernen Weinbau: nachhaltige Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit unter den Bedingungen von Klimawandel, zunehmenden Extremwetterereignissen und steigenden Anforderungen an Ressourcenschutz.
Vitiforst: Systemansatz mit Mehrwert
Durch die Kombination von Reben, Sträuchern und Bäumen im Vitiforst entstehen laut Fair and Green diversifizierte Produktionssysteme mit erhöhter ökologischer Stabilität. Neben Effekten auf Mikroklima, Biodiversität und Erosionsschutz rückt der Einfluss auf den Boden und den Humushaushalt in den Fokus aktueller Forschung.
In Vitiforstsystemen liefern Gehölze regelmäßig organische Substanz durch Laubfall, Wurzeln und Schnittgut. Dieses Material wird im Boden zersetzt und teilweise in stabilen Humus umgewandelt. Außerdem führt die größere Vielfalt an Pflanzen zu einem aktiveren und vielfältigeren Bodenleben. Mikroorganismen spielen eine zentrale Rolle, indem sie organische Substanz in dauerhafte Humusverbindungen überführen. Tiefwurzelnde Gehölze bringen zudem Nährstoffe aus tieferen Bodenschichten nach oben. Über den Laubfall gelangen diese wieder in den Oberboden und unterstützen dort den Humusaufbau. So kann mehr Kohlenstoff langfristig im Boden gespeichert werden, was ein wichtiger Beitrag für Bodenfruchtbarkeit und Klimaschutz ist.
CarboVino-Projekt
Das Projekt erforscht innerhalb der HumusAllianz praxistaugliche Maßnahmen zum Humusaufbau im Weinbau. Bei 36 Modellbetrieben werden diese über jährliche Bodenproben und -analysen validiert. Betreut wird die Umsetzung durch Fair and Green, Bioland, Demeter und Naturland. Das Projekt CarboVino ist Teil des größten Forschungsprojekts zu Humusaufbau in Sonderkulturen (Apfel, Hopfen, Gemüse und Wein) in Deutschland. www.fairandgreen.com/mud-carbovino/