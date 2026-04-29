CarboVino: Vitiforst-Anlagen angepflanzt

Wie Fair and Green mitteilt, wurden im Modell- und Demonstrationsvorhaben CarboVino zur Förderung des ­Humusaufbaus im Weinbau zwei Vitiforst­anlagen angelegt: Beim Weingut Blankenhorn in Baden wurden in einem ersten Schritt über 150 Sträucher sowie rund 30 Bäume gepflanzt. Auch an der Mosel, beim Weingut Kirsten-­Liebieg, wurden heimische Sträucher und verschiedene Laubbaumarten gesetzt. Beide Fair and Green-­Weingüter zeigten sich sehr zufrieden mit dem Start der Vitiforstanlage und sehen dem weiteren Verlauf des Projekts positiv entgegen.

Das Projekt CarboVino ­be­fasst sich mit einer zentralen Herausforderung im modernen Weinbau: nachhaltige Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit unter den Bedingungen von Klimawandel, zunehmenden Extremwetterereignissen und steigenden Anforderungen an Ressourcenschutz.

Vitiforst: Systemansatz mit Mehrwert

Durch die Kombination von Reben, Sträuchern und Bäumen im Vitiforst entstehen laut Fair and Green diversifizierte Produktions­systeme mit erhöhter ökologischer Stabilität. Neben Effekten auf Mikro­klima, Biodiversität und Erosionsschutz rückt der Einfluss auf den Boden und den Humus­haushalt in den Fokus aktueller Forschung.

In Vitiforstsystemen liefern Gehölze regelmäßig organische Substanz durch Laubfall, Wurzeln und Schnittgut. Dieses Material wird im Boden zersetzt und teilweise in stabilen Humus umgewandelt. ­Außerdem führt die größere Vielfalt an Pflanzen zu einem aktiveren und vielfältigeren ­Bodenleben. Mikroorganismen spielen eine zentrale Rolle, indem sie organische Substanz in dauerhafte Humusverbindungen überführen. Tiefwurzelnde Gehölze bringen zudem Nährstoffe aus tieferen Bodenschichten nach oben. Über den Laubfall gelangen diese wieder in den Oberboden und unterstützen dort den Humusaufbau. So kann mehr Kohlenstoff langfristig im Boden gespeichert werden, was ein wichtiger Beitrag für Bodenfruchtbarkeit und Klimaschutz ist.

CarboVino-Projekt