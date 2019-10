Foto: Clemens

Clemens Technologies in Wittlich freut sich über 13 motivierte Berufsanfänger. Am 1. August begannen sie ihre Ausbildung in den Berufen Industriemechaniker, Mechatroniker, Technischer Produktdesigner und Industriekaufmann. Insgesamt 40 Auszubildenden bietet Clemens eine berufliche Perspektive. Infos unter www.clemens-online.com