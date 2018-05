Clemens investiert in neuen Unternehmensitz

Clemens HobbyTec

Daniela Schmitt, Wirtschaftsstaatssekretärin in Rheinland-Pfalz, hat Christoph Schmitz, Christian Maas und Bernd Clemens, den Geschäftsführern der Firma Clemens HobbyTec GmbH aus Wittlich, einen Förderbescheid über eine Million Euro überreicht. Das mittelständische Unternehmen investiert in einen neuen Unternehmenssitz in Wittlich-Wengerohr. Das Wirtschaftsministerium unterstützt in festgelegten Fördergebieten kleine und mittlere Unternehmen bei Expansionsabsichten. Mit der Übergabe des Förderbescheids startet der Bau des Betriebsgebäudes mit rund 8 000 Quadratmetern Fläche. Der bisherige Standort in der Rudolf-Diesel-Straße, ist mit 2 300 Quadratmetern Fläche zu klein geworden. Insgesamt fünf Millionen Euro werden in den Bau des neuen Unternehmensgebäudes investiert. Mindestens vier neue Arbeitsplätze werden durch die Betriebserweiterung entstehen. Die Firma Clemens HobbyTec GmbH wurde 2008 gegründet und handelt weltweit mit Gartenhäusern, Folienzelten, Gewächshäusern und Pavillons. Zielgruppen des Unternehmens sind Versand-, Online- und Großhandel sowie der Do-it-yourself (DIY) – Baumarktbereich. mwvlw