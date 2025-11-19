CNH: Gebietsveränderungen in östlichen Bundesländern

Das US-amerikanische Handelsunternehmen Titan Machinery ist seit 2018 in Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern als Landmaschinenhändler aktiv. Ab 2026 will sich das Unternehmen aus Deutschland zurückziehen und sich auf seine Kerngebiete in Europa und der Welt konzentrieren.

Daher erfolgte gemeinsam mit dem CNH-Konzern eine einvernehmliche Gebietsübergabe an die angrenzenden bisher reinen New Holland Händler. Es handelt sich dabei um die Wüstenberg-Gruppe mit Sitz in Börm für die Region Mecklenburg-Vorpommern und die Agrartechnik Vertrieb Sachsen GmbH mit Sitz in Ebersbach für die Region Sachsen/südliches Brandenburg. Beide Händler erweitern somit ihr Produktportfolio durch die Marken Case IH und Steyr, die wie New Holland zu CNH gehören.