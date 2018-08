Foto: Moselwein

1 148 der eingereichten Weine erhielten bei der 20. Auflage des Wettbewerbs das offizielle Prüfsiegel „Der Beste Schoppen Ausgezeichnet“. Die beste Gesamtwertung des großen Qualitätstests erzielte das Natur Pur Hotel Maarblick in Meerfeld. Zu den Siegern zählt auch das Hotel Mosel auen in Bernkastel-Kues, „Neuentdeckung des Jahres“ ist die Weinstube-Straußwirtschaft Lay in Pünderich. Als bestes „Weingut mit angeschlossener Gastronomie“ wurde die Weinstube und Gästehaus Apel in Nittel geehrt. Alle ausgezeichneten Betriebe und auch die prämierten Weine sind auf der Seite www. derbesteschoppen.de (Mosel) gelistet. Moselwein