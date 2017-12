Deutz-Fahr: Kundenzentrum für Europa in Lauingen

Foto: Deutz Fahr

Die Deutz-Fahr Arena in Lauingen bietet ein besonderes Erlebnis: Auf 3 800 m² Grundfläche entstand ein Kundenzentrum, das es ermöglicht, die Marke DeutzFahr kennenzulernen. „Wir gehen neue Wege in der Kundenansprache“, so Rainer Morgenstern, Sprecher der Geschäftsführung. Ziel ist es, die Markenbindung der Kunden zu vertiefen, indem sie zum Roll-out ihres Traktors in das Werk kommen. Mehr dazu im dwm Nr. 25/26 vom 16. Dezember 2017 ab Seite 34.