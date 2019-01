Dr. Ludwig Jakob 90 Jahre

Dr. Ludwig Jakob feierte am 9. Januar seinen 90. Geburtstag. Der ehemals stellvertretende Leiter der damaligen Staatlichen Lehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau in Neustadt, heute DLR, leitete als Chemiker den Bereich Kellerwirtschaft. Jakob ist Autor der Standardwerke „Taschenbuch der Kellerwirtschaft“ und „Lexikon der Oenologie“. Über 100 Veröffentlichungen umfasst sein Gesamtwerk. Patente für Geräte zur Weinuntersuchung tragen seinen Namen. Für seine Verdienste wurde Jakob mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. Seit 55 Jahren gehört er der Weinbruderschaft der Pfalz an und war von 1987 bis 1999 Ordenskellermeister. red