Drei Bewerberinnen für die Krone

Am 22. März wird in der Kulturhalle in Grafenrheinfeld die 64. Fränkische Weinkönigin gewählt. Drei weinbegeisterte, engagierte junge Frauen wollen Klara Zehnder im Amt ablösen und den Frankenwein und die Silvaner Heimat seit 1659 für ein Jahr repräsentieren. Elisabeth Goger (links) ist 23 Jahre alt und kommt aus Sand am Main. Sie ist IT-Projektmanagerin. Eva- Maria Keller (mitte) ist 23 Jahre alt und kommt aus Eußenheim. Sie studiert Gymnasiallehramt für Geschichte und Französisch. Carolin Meyer (rechts) ist 23 Jahre alt und kommt aus Castell. Sie ist Winzerin und Technikerin für Weinbau und Oenologie. Die 64. Fränkische Weinkönigin darf sich auf eine erlebnisreiche Amtszeit freuen. Ausgestattet mit verschiedenen Dienstwagen aus dem BWM-Autohaus Rhein und elegant gekleidet durch das Modeunternehmen comma wird sie in Franken und darüber hinaus den Frankenwein vertreten. Als weltweite Botschafterin des Frankenweins führt sie ihr Amt bis nach Asien. Rund 400 Termine absolviert die Fränkische Weinkönigin während ihrer Amtszeit. Frankenwein-Frankenland