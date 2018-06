Unter dem diesjährigen Motto „Drink out of the box“ stellte die Abschlussklasse 2018 der Staatlichen Meister- und Technikerschule für Weinbau und Oenologie in Veitshöchheim Anfang Mai ihr Schülerprojekt auf der Landesgartenschau in Würzburg vor. Passend zum Motto führten einige der 18 Absolventen einen kleinen Sketch in lockerer Runde auf und präsentierten so das Projekt mit Charme und Witz erstmals der Öffentlichkeit. Das Schülerprojekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Versuchskeller der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim ins Leben gerufen.

Vier Projektweine entstanden

Drei weiße Weine und ein Cuvée aus roten Rebsorten standen für das Projekt zur Verfügung. Die Trauben wurden im reifen, ausschließlich gesunden Zustand geerntet, im Anschluss zusätzlich noch getrocknet. Die Erfahrungen und Ideen der Schüler aus den Weinanbaugebieten Franken, Pfalz, Baden, Mittelrhein, Rheinhessen und Sachsen wurden in dem Weinprojekt vereint. Die Schüler planten den gesamten Arbeitsablauf selbst und verfolgten das gemeinsame Ziel, ein außergewöhnliches Weinprojekt zu schaffen. Sie bearbeiteten die Weinberge während der Vegetationsperiode, bauten die Weine anschließend im Keller aus und kreierten eine eigene Corporate Identity. Die gehaltvollen Weine sind für die Schüler jedoch noch lange nicht fertig, denn einzig und allein der richtige Zeitpunkt entscheide, wann jede einzelne Flasche perfekt ist. Die vier Weine unterscheiden sich grundlegend in Komplexität und Aromatik von einer herkömmlichen Ausbauvariante. Getauft sind die Weine daher auf „Project S“, „Project M“, „Project W“ sowie „Project R“. Die Flaschen sind mit einem modernen Faltetikett ausgestattet, welches nähere Informationen über das Projekt gibt. Die Weine sind in limitierter Auflage in der LWG erhältlich. Weitere Informationen unter: www.drinkoutofthebox.de. lwg