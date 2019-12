Foto: pixabay

Die Familie kann man sich nicht aussuchen – das Unternehmen, in dem man arbeitet, schon. Wie ist es bei Familienunternehmen? Welche besondere Rolle spielen neue Familienmitglieder, die sich in den Betrieben wie auch in die Familien integrieren müssen? Mehr dazu in DAS DEUTSHE WEINMAGAZIN Ausgabe 25 vom 7. Dezember 2019 ab Seite 30.