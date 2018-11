Erste WiWein in Wiesbaden

Bei der Auszeichnung der Preisträgerinnen und Preisträger der Hessischen Landeswein- und Sektprämierung freue sich Staatssekretärin Dr. Beatrix Tappeser, „dass auch die 66. Hessische Landeswein- und Sektprämierung beim Publikum beliebt ist und hervorragende Weine präsentiert wurden.“ Die lange Tradition verdeutliche die hohe Anerkennung, die diese Prämierung bei allen Beteiligten besitze, so Tappeser. „Das große Interesse an der öffentlichen Verkostung stieß im Kloster Eberbach leider an seine räumlichen Grenzen.“ Daher wurde die Veranstaltung ins neue RheinMain CongressCenter nach Wiesbaden verlegt und aus „Weingenuss im Kloster“ wurde die „WiWein“, betonte die Staatssekretärin. Die Weinqualität hat auch 2017 nicht gelitten Die Teilnahme und die zur Prämierung angestellten Weine und Sekte bleiben aufgrund des kleinen Jahrgangs 2017 etwas hinter den sonst üblichen Zahlen zurück. Die Qualität habe aber unter dem sehr wechselvollen Weinjahr nicht gelitten. Dieses Jahr stellten 118 hessische Weingüter (Vorjahr: 130) 1 259 Weine (Vorjahr: 1 527) , davon 1 086 Weine aus dem Rheingau (Vorjahr: 1 306) und 173 Weine von der Hessischen Bergstraße (Vorjahr: 221), sowie 62 Sekte (Vorjahr: 77) zur Bewertung an. Die Anzahl der Weine und Sekte variiert in Abhängigkeit der unterschiedlichen Erträge der jeweiligen Jahre. Das Ergebnis spiegelt den Durchschnitt wider. Die vergebenen Medaillen repräsentieren rund 30 Prozent der im Vorjahr zur amtlichen Weinprüfung angestellten Weine und Sekte. hmuklv