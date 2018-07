Europäischer Kongress

Im Zuge der fortschreitenden Globalisierung ist in der international geprägten Weinbranche die Vernetzung von Weinbauschulen und weinbautreibenden Ländern von großer Bedeutung. „Einerseits können Gefahren und Probleme grenzübergreifend diskutiert, andererseits Barrieren durch Netzwerke überwunden und positive Allianzen geschlossen werden“, sagte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL, anlässlich des Netzwerktreffens der Europäischen Weinbauschulen Ende Mai in Weinsberg. Eine hervorragende Plattform hierfür sei das Netzwerk der Europäischen Weinbauschulen.

Vertreter aus zwölf Ländern

Beim 13. Kongress der Europäischen Weinbauschulen im Mai tagten etwa 80 Vertreter von 40 Institutionen aus zwölf Ländern in Weinsberg. Leitthema war die Digitalisierung in der Bildung. Ein wichtiger Inhalt der Ausbildung ist die Vorbereitung auf die rasant voranschreitende Digitalisierung in allen Arbeits- und Lebensbereichen. Zu dem feierlichen Festabend sprach EU-Kommissar Günther Oettinger als Festredner. Minister Hauk unterstrich den Wert der zahllosen gemeinsamen Projekte und Partnerschaften, welche durch das Netzwerk der Europäischen Weinbauschulen entstanden sind. Die Weinbauschule Weinsberg ist seit der Gründung des Netzwerks im Jahr 1990 dabei und ist im Jubiläumsjahr 2018 bereits zum zweiten Mal Gastgeber des Kongresses. Neben inhaltlicher Fortbildung und Workshops, steht der persönliche Kontakt im Vordergrund. Durch Exkursionen lernten internationale Gäste das Weinland Württemberg kennen.

Regelmäßiger Schüleraustausch

Die bereits seit 1981 Jahre bestehende Partnerschaft zwischen den Weinbauschulen in Weinsberg und San Michele (Trentino, Italien) ist ein Vorzeigeprojekt der europäischen Zusammenarbeit. Jedes Jahr kommen etwa 15 Schüler aus dem Trentino nach Württemberg, um nach drei Wochen Unterricht in Weinsberg vier Wochen bei der Lese in württembergischen Weingütern zu helfen. Im Gegenzug besuchen die Studierenden der Technikerklasse jedes Jahr im Frühjahr die Partnerschule im Trentino und lernen die dortige Weinregion kennen. mlr