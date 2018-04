Favoritenliste online

Foto: LWK RLP

Am Sonntag, den 6. Mai 2018, präsentiert die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK RLP) 69 der erfolgreichsten rheinland-pfälzischen Winzer des letzten Jahres mit einer Auswahl ihrer besten Weine. Während der 21. Auflage von „Wein im Schloss“ im Kurfürstlichen Schloss in Koblenz können Weinfreunde mehr als 400 Spitzenweine der Anbaugebiete Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz und Rheinhessen verkosten. Schon jetzt haben Interessierte die Möglichkeit, sich ihre persönliche Probierliste online zusammenzustellen.Alle Weine sind bereits online aufgeführt „Unsere Besucher bekommen am Eingang der Veranstaltung einen gedruckten Katalog, der alle wichtigen Informationen zu Wein am Schloss enthält“, informiert Michael Engisch von der LWK RLP. „Wer möchte, kann sich in diesem Jahr erstmals ganz in Ruhe zu Hause schon die Weine online anschauen und seine individuelle Favoritenliste erstellen.“ Unter https://beau.lwk-rlp. de/wein_im_schloss/products sind alle Weine aufgeführt. Die individuelle Liste nach den eigenen Vorlieben kann dann als PDF auf dem Smartphone oder ausgedruckt mit zur Veranstaltung genommen werden. Karten für „Wein im Schloss“ sind zum Preis von 25 Euro unter www.wein-im-schloss.de erhältlich. lwk