Fendt stellt Vario e107 V für Wein- und Obstbau vor

Fendt führt mit dem Fendt e100 V Vario einen batterie-elektrischen Schmalspurtraktor ein. Der neue Schlepper wurde in Deutschland bei verschiedenen Terminen und vor kurzem beim Feldeinsatz auf einem Sonderkulturbetrieb im Elsass gezeigt. Der leichte und kompakte Traktor mit 55 kW arbeitet laut Fendt mit bestehenden Anbaugeräten und verfügt über die mitwachsende System­architektur FendtONE.

Das Modell Fendt e107 V Vario wurde für den Einsatz in Sonderkulturen und auf landwirtschaftlichen Betrieben mit eigener Stromproduktion entwickelt. Der Antriebsstrang des Fendt e107 V Vario baut sich nach Herstellerangaben aus der Batterie mit einem Elektromotor und dem bewährten Fendt Variogetriebe auf. Der maximale Leistungsbereich liegt bei 50 kW (68 PS) nach ECE R85 im Fahrmodus Eco. Im Fahr­modus Dynamic stehen bis zu 55 kW (75 PS) bereit und als Peak-Antriebsleistung bringt die Maschine im Betriebsmodus Dynamic+ kurzzeitig bis zu 66 kW (90 PS).

Wie viel Kapazität hat der Akku?

Die Benennung Fendt e107 V Vario setzt sich aus der Zahl 107 für die Baureihe Fendt e100 Vario mit einer Leistung von 75 PS (55 kW) Antriebsleistung und V für „vineyard“ zusammen. Die Maschine verfügt über eine Akkukapazität von 100 kWh. Das entspricht bei Einsätzen im Teillastbereich wie Laubschneiden oder Mulchen einer Einsatzzeit von etwa 4 bis 7 Stunden. Bei energie­intensiven Einsätzen mit einem Druckluft-Entblätterer oder einem Anhänger im Transport reduziert sich die Einsatzzeit des Traktors.

Schnell aufladen

Auf Weinbaubetrieben haben sich DC-Schnellladesteck­dosen noch nicht flächendeckend durchgesetzt. Daher ist der Fendt e107 V Vario nach Firmenangaben mit einer CCS2-­Steckdose ausgerüstet. Ein Typ2-Stecker ermöglicht das Laden über Wechselstrom bis 22 kW. Dieser findet sich an handelsüblichen Wallboxen oder öffentlichen Ladesäulen. Ebenso kann der Fendt e107 V Vario über die weit verbreitete Industriesteckdose mit 32 A in Kombination mit einem mobilen Ladegerät mit 22 kW laden. Mit dieser Ladeleistung kann die Batterie innerhalb von 5 Stunden vollständig aufgeladen werden. Über einen CCS-Stecker ist DC-Schnellladen mit einer Ladeleistung von bis zu 80 kW möglich. Die Batterie lädt in etwa 45 Minuten von 20 auf 80 Prozent Ladekapazität auf und ist möglichst schnell wieder einsatzbereit.