Fest des Federweißen ausgezeichnet

Foto: Pfalzwein e.V.

Das „Fest des Federweißen“ auf der Hauptstraße von Oberhofen gibt es schon seit fast 50 Jahren. Durch die Umgestaltung der Straße zu einer schmucken Flaniermeile mit Flair hat das tradierte Fest zusätzliche Attraktivität gewonnen und ist jetzt von Pfalzwein zum „Schönsten Weinfest des Jahres“ gekürt worden (Foto: Urkundenübergabe). Überzeugt hat vor allem das hochwertige Angebot an Weinen und Speisen sowie das einladende, malerische Ambiente der neu gestalteten und illuminierten Hauptstraße. Die Jury lobte das „sehr stimmige Konzept“ und die „gelungene Mischung aus Hof- und Straßenfest“. Wer einfach flanieren will, findet ein passendes Angebot entlang der Straße und auf dem Dorfplatz. Wer urige Pfälzer Weinfeststimmung erleben möchte, ist in den überdachten Höfen richtig. Dort sorgen Alleinunterhalter, Blaskapellen und andere Musiker für Stimmung. Und wer es etwas ruhiger mag, sucht sich einen Platz in einer Weinstube ohne Musik. 2019 findet das Fest vom 11. bis 13. Oktober statt. Pfalzwein e.V.