Frost und Hagel im Jahr 2017

Foto: Norbert Schäfer / Vereinigte Hagel

Bezirksversammlung der Vereinigten Hagel, am 7. Dezember in Worms-Herrnsheim, Dr. Heinzbert Hurtmanns, Bezirksdirektor Alzey, blickte auf eine denkwürdige Kampagne 2017 zurück. Die Vereinigte Hagel verzeichnete eine ungewöhnlich intensive und sehr lange Schadenkampagne, die von April bis November andauerte. Wein- und Obstbauflächen wurden aufgrund der Frostereignisse in diesem Jahr etwas weniger gegen Hagel versichert, da in vielen Anlagen bereits im Frühjahr ein stark reduzierter Ertrag zu erwarten war. Dennoch wurden alleine in der Bezirksdirektion Alzey 18 482 ha Weinberge versichert. Mehr dazu im dwm Nr. 25/26 vom 16. Dezember 2017 ab Seite 34.