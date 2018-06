Generation Pfalz 2018

Foto: Bernhard Schandelmaier

Deutschlandweit unterwegs Ihre Weine werden sie vor allem außerhalb der Pfalz präsentieren: Die 20 Vorzeigebetriebe, welche unter dem Namen „Generation Pfalz“ ein Jahr lang für die Region um die Deutsche Weinstraße werben. Die mittlerweile vierte Generation 2018/2019 präsentierte sich und ihre Weine Anfang Juni im Gartensaal von Schloss Wachenheim. „Diese jungen Winzerinnen und Winzer unter vierzig, die mit Kopf und Herz in ihren Betrieben arbeiten und dort maßgeblich am Weinausbau beteiligt sind, geben der dynamischen Pfälzer Weinszene ein Gesicht“, erklärte Gerhard Brauer, zweiter Vorsitzender der Pfalzwein-Werbung, anlässlich der Urkundenübergabe. Im Auftrag der Pfalzwein-Werbung stehen diese jungen und kreativen Köpfe jetzt zwölf Monate lang bundesweit für das gesamte Weinbaugebiet Pfalz und seine Zukunft ein. In einer Blindverkostung von mehr als 200 Weinen hatte eine sechsköpfige Jury aus renommierten Sommeliers und Journalisten die „Top 20“ ausgewählt. Weinjournalist Axel Biesler, Mitglied der Jury, freute sich besonders darüber, dass neben den vielen bekannten Gesichtern auch zwei neue Betriebe der diesjährigen Auswahl angehören. Insgesamt hatten sich mehr als 40 Pfälzer Weingüter und Winzergenossenschaften um die Aufnahme in die „Generation Pfalz“ beworben.

Die Vorgänger-Generationen präsentierten in Berlin, Hamburg, München, Dresden, Köln und weiteren deutschen Großstädten bei Fachverkostungen mit Sommeliers, Weinfachhändlern und Gastronomen ihre Weine. Eine von der Pfalzwein-Werbung organisierte Recherchereise führt derzeit Sommeliers aus ganz Deutschland zu den Mitgliedern der „alten“ Generation Pfalz. Auch bei der Präsentation der „neuen Generation“ in Wachenheim waren diese 16 Weinfachleute zu Gast. Zudem begeisterten die jungen Winzer mit ihren Weinen die Gäste verschiedener hochkarätiger Veranstaltungen. Auch für die neue Generation steht nun ein umfangreiches Programm mit Präsentationen in verschiedenen deutschen Großstädten und bei vielen Großveranstaltungen an. Weitere Informationen finden Sie unter www. generation-pfalz.de. Pfalzwein