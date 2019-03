Geschäftsführerwechsel an der Bergstraße

Foto: Bergstr Winzer eG



Die Bergsträßer Winzer eG konnte im vergangenen Geschäftsjahr das Ergebnis des Vorjahres verbessern, so berichtete der Vorstand der Bergsträßer Winzer eG bei der Generalversammlung am 12. Februar. Der Umsatz konnte um 5,5 % auf 6,7 Mio. € gesteigert werden. Der Weinabsatz erhöhte sich aufgrund von Lieferverträgen um 15,5 % auf 1,77 Mio. l. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Bergsträßer Winzer eG eine Absatz- und Umsatzentwicklung auf Vorjahresniveau. Die ersten Weine des neuen Jahrgangs seien bereits im Verkauf. Neben Ehrungen für verdiente Mitglieder, standen auch Wahlen zum Vorstand und Aufsichtsrat an. Der langjährige Vorstandsvorsitzende Reinhard Antes wurde in seinem Amt bestätigt. Patrick Staub, der bereits seit Beginn des Jahres die Geschäftsführung in der Winzergenossenschaft übernommen hat, wurde zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden gewählt. Im Aufsichtsrat wurden Kathrin Wind und Michael Adler in ihren Ämtern bestätigt.

Guthier verabschiedet

Die Veranstaltung stand im Zeichen der Verabschiedung des Geschäftsführers Otto Guthier, der nach seiner 26-jährigen Tätigkeit im Unter-nehmen in den Ruhestand verabschiedet wurde. Der Betrieb hat sich über diese Zeit sehr stark entwickelt. Die Genossenschaft verdankt Otto Guthier den Aufbau eines differenzierten Markensortiments, das die Vielfalt der Bergsträßer Weine abbildet. Ein Höhepunkt von Guthiers Schaffen war der Bau der Weinerlebniswelt Viniversum Bergstraße (2014). Guthiers Nachfolger ist der 34-jährige Oenologe und Agrarökonom Dr. Patrick Staub, der schon seit mehr als zwei Jahren im Unternehmen als Guthiers Stellvertreter tätig war. Staub arbeitete zuvor als Unternehmensberater für den Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband und hat in dieser Zeit verschiedene Restrukturierungsprojekte in Winzergenossenschaften betreut. Er plant die kontinuierliche Weiterentwicklung des etablierten Markensortiments und will den Kontakt zu Kunden in der Region intensivieren. In Anerkennung für seine langjährige verdienstvolle Tätigkeit wurde Guthier in den Ehrenrat der Bergsträßer Winzer eG aufgenommen. Der Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V. zeichnete ihn mit der goldenen Ehrennadel des Deutschen Raiffeisenverbandes e.V. aus. Bergsträßer Winzer eG