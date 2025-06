Gutes Miteinander und starke Siege

Der Bundesentscheid der Sparte Weinbau im Rahmen des Berufswettbewerbs der deutschen Landjugend fand dieses Jahr auf dem Staatsweingut in Ihringen am Kaiserstuhl in Baden statt. Vom 4. bis 6. Juni 2025 kamen die besten Jungwinzerinnen und Jungwinzer aus ganz Deutschland zusammen, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Neben anspruchsvollen theoretischen und praktischen Prüfungen fanden auch Fachbesichtigungen, Austausch und Regionalpräsentationen statt. Der Wettbewerb zeigte die fachliche Qualität, das Engagement und die Begeisterung des Nachwuchses.