Heften – per Hand oder Maschine?

In wüchsigen Jahren gelingt das Laubheften wegen der kurzen Zeitfenster kaum noch zum optimalen Zeitpunkt. Zudem sprechen hohe Lohnkosten und fehlende Aushilfskräfte für den Einsatz eines Laubhefters. Voraussetzung für die Umstellung ist ein gut aufgestellter Maschinen- und Schlepperpark sowie technisches Verständnis und Feingefühl des Fahrers. Gerd Götz, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz, und Meisterschüler Valentin Wilhelm stellen Varianten der Heftarbeiten per Hand und Maschine vor.