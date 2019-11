Holger Klein wechselt zum Weinbauverband

Zum 1. Januar 2020 wechselt Holger Klein zum Badischen Weinbauverband e.V. und wird stellvertretender Geschäftsführer. Der 41-Jährige kommt aus Offenburg, hat nach seinem Abitur zunächst eine Winzerausbildung in Baden absolviert und im Anschluss Weinbetriebswirtschaft an der Hochschule Heilbronn studiert. 2006 schloss Klein als Dipl. Betriebswirt der Weinwirtschaft ab und wechselte direkt in die Pfalz, wo er zunächst bei der Gebietsweinwerbung Pfalzwein e.V. und später als Berater in einer PR- und Kommunikationsagentur tätig war. 2016 wurde er vom Fachverlag Meininger verpflichtet. Dort ist er noch bis zu seinem Wechsel zum Badischen Weinbauverband als Chefredakteur für das Fachmagazin Der Deutsche Weinbau (ddw) tätig.

Verband stellt Weichen für erfolgreiche Zukunft

In der neu geschaffenen Position wird Klein die Ausrichtung des Badischen Weinbauverbands aktiv mitgestalten und Geschäftsführer Peter Wohlfarth unter anderem in den strategisch wichtigen Bereichen Positionierung, Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederkommunikation unterstützen. Mit der Neubesetzung trägt der Weinbauverband aktuellen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen Rechnung und stellt zugleich die Weichen für die erfolgreiche Zukunft der Verbandsarbeit. WBV Baden