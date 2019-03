Ingo Steitz bestätigt

Foto: BWV

Der Vorstand des Weinbauverbandes Rheinhessen im Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd e.V. (BWV) hat Ingo Steitz aus Badenheim am 14. März erneut zum Präsidenten des größten deutschen Anbaugebietes gewählt. Ingo Steitz, der auch 1. Vizepräsident des BWV Rheinland-Pfalz Süd e.V. und Vizepräsident des Deutschen Weinbauverbandes e.V. ist, steht dem Weinbauverband seit 2003 vor und wurde jetzt für weitere vier Jahre in seinem Amt bestätigt. „Durch die gute Arbeit unserer Winzer ist Rheinhessen kontinuierlich im Aufwind. Ich freue mich, dass ich als Präsident des Weinbauverbandes Teil dieser Entwicklung sein darf und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neu zusammengesetzten Präsidium“, so Ingo Steitz nach der Wahl.