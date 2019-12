Klassentreffen der Besten

© Kai Mehn/LWK Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK RLP) lud zur Prämierungsfeier in den Saalbau in Neustadt ein. Vor großem Publikum wurden die erfolgreichsten Betriebe bei der Landesweinprämierung für Wein und Sekt ausgezeichnet. Der Präsident der LWK, Ökonomierat Norbert Schindler, und Dr. Volker Wissing, rheinland-pfälzischer Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, nahmen die Ehrungen vor: Drei Große Staatsehrenpreise, 20 Staatsehrenpreise und 15 Ehrenpreise nahmen die Winzern stolz entgegen.

Neuer Staatsehrenpreis für Sekt

„Wir können zu Recht stolz sein auf die hohe Qualität der Weine und Sekte aus Rheinland-Pfalz“, betonte Schindler in seiner Ansprache. „Der Verbraucher weiß: Die Kammerpreismünze auf der Flasche signalisiert objektiv geprüfte Qualität.“ Für das kommende Prämierungsjahrkündigte er außerdem die Einführung eines neuen Staatsehrenpreises für Sekt an. Wissing nannte es denn auch eine „im wahrsten Sinne prickelnde Idee der Landwirtschaftskammer, die Prämierung nun auch auf Sekt auszuweiten“. Die Herstellung von Wein und Sekt habe viel mit Emotion und Inspiration zu tun, betonte Minister Wissing: „Vor allem gutes Handwerk und nachhaltiges Arbeiten führen am Ende zum Erfolg.“ Der aktuelle Jahrgang 2019 habe die Winzer vor neue Herausforderungen gestellt: „Die Trockenheit hat sich fortgesetzt, und der Regen im September zwang zu einer sehr zügigen Lese“, erinnerte Dr. Volker Wissing an den vergangenen Herbst. Umso mehr freue er sich, dass sich die Winzer diesem bedeutenden Wettbewerb stellten. lwk