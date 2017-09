Königin aus dem Ruwertal

Foto: Alfons von der Lahr

Hanna Gietzen, Kathrin Hegner, Sarah Helm, Marie Jakoby und Alina Scholtes lieferten sich in Trier ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Krone der Moselweinkönigin und ihrer beiden Prinzessinnen. Bereits in der Fachbefragung war der 30-köpfigen Jury klar, dass es sehr schwer werden würde, eine Entscheidung zu treffen. Nicht nur die drei identischen Eingangsfragen, sondern auch die Aufgaben zu Weinbau, Oenologie, Marketing und die Verbraucherfrage schafften die jungen Frauen ohne größere Schwierigkeiten.

Punktejagd bei der Wahlgala Vor 400 Besuchern galt es also, abends in der Europahalle Punkte zu sammeln. Weinbaupräsident Rolf Haxel dankte während der Gala den bisherigen Weinmajestäten Lisa Schmitt aus Leiwen, Anna Maria Dehen aus Müden und Sarah Schmitt aus Konz-Filzent. Und bei den von Ludger Peters gekonnt und locker moderierten Gesprächs- und Spielrunden kam keine Langeweile auf. Nach der Vorstellung jeder Kandidatin in einem Film, einer Blindprobe, bei der drei Rebsorten erkannt werden mussten, sowie einem Kellerspiel folgte die Stegreifrede. Hierbei sollten fünf Wörter möglichst sinnvoll in einer kurzen Ansprache untergebracht werden. Nervenstark, schlagfertig und redegewandt zeigten sich bei allen Aufgaben Kathrin Hegner, Marie Jakoby und Alina Scholtes, die es der Jury wirklich schwer machten. Zum ersten Mal seit elf Jahren wurde die Entscheidung erst im dritten Wahlgang zu Gunsten von Kathrin Hegner gefällt, die die Krone der Moselweinkönigin von ihrer Vorgängerin Lisa Schmitt entgegennehmen durfte. Neue Weinprinzessinnen wurden somit Marie Jakoby und Alina Scholtes.

Krone geht ins Ruwertal Weinkönigin Kathrin Hegner (24 Jahre) kommt aus Waldrach und ist seit 1985 die erste Moselweinkönigin aus dem Ruwertal. Sie arbeitet als Krankenpflegerin und studiert Pflegeexpertise in Vallendar. Aus Trittenheim kommt die 24-jährige Weinprinzessin Alina Scholtes. Sie hat einen Bachelor in Internationaler Weinwirtschaft und besucht momentan einen Masterstudiengang in Gießen. Weinprinzessin Marie Jakoby (Maring-Noviand) ist 21 Jahre alt, gelernte Weintechnologin und arbeitet in Bernkastel-Kues. Martina Servaty