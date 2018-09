Kooperation mit Ningxia

Eine hochrangige Delegation der autonomen Region Ningxia Hui aus China war Anfang August zu Gast an der Hochschule Geisenheim University. Bei dem Besuch unterzeichneten der General Direktor des Auswärtigen Amts der Region, Kang Zhanping, und der Präsident der Hochschule Geisenheim, Prof. Dr. Hans Reiner Schultz, eine Absichtserklärung. Beide Seiten wollen künftig die akademische Kommunikation und Kooperation zwischen der Hochschule im Rheingau und den Hochschulen der Region Ningxia ausbauen. Im Fokus stehen dabei die Bereiche Weinbau, Oenologie und Weinwirtschaft.

Entwicklung einer nachhaltigen Weinwirtschaft in China

Die Konsumenten von chinesischem Wein verlangen ein vielfältigeres Angebot und vor allem bessere Qualität. Die Regierung hat deshalb ein Programm zur Entwicklung einer nachhaltigen, umweltverträglichen Weinwirtschaft aufgelegt. Um das Programm erfolgreich umsetzen zu können, möchte die Region ihren Winzern vor Ort nun die Möglichkeit geben, von der Expertise der Hochschule Geisenheim vor allem im Bereich Marketing zu profitieren. „Das Auswärtige Amt in Ningxia wünscht sich von uns in erster Linie Unterstützung in der Ausbildung von Studierenden und Lehrpersonal“, so Schultz. Geplant ist, mit den Hochschulen der Region Kooperationsverträge über Studierenden-, Praktikanten- und Dozierendenaustausch sowie gemeinsame Forschungsprojekte abzuschließen.



Auch Geisenheimer profitieren

Damit hätten auch die Studierenden der Hochschule Geisenheim künftig mehr Chancen auf einen internationalen Praktikums- oder Studienaustauschplatz. Die Hochschule Geisenheim unterhält in den Bereichen Obstbau und Technik bereits seit längerem Verbindungen nach China: Zur China Agricultural University in Peking sowie zur Bejing Academy of Agriculture and Forestry Sciences. China war zuletzt unter den Top Drei der Herkunftsländer von internationalen Studierenden der Hochschule. Die chinesischen Studierenden sind vor allem im englischsprachigen Bachelor-Studiengang International Wine Business und dem europäischen Master-Studiengang Vinifera EuroMaster eingeschrieben. hsgu