Langjähriges Engagement im Weinbau ausgezeichnet

Foto: Bettina Siée Für besondere Verdienste um die Gesellschaft hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz verliehen. Die Urkunden und Verdienstmedaillen wurden in der Kreisverwaltung Alzey-Worms in Alzey von Prof. Dr. Hannes Kopf, dem Präsidenten der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, an die Geehrten überreicht.

Kommunalpolitisch aktiv und für den Berufsstand

Ausgezeichnet wurde Winzermeister Karl-Hans Faust aus Siefersheim für sein langjähriges Engagement im örtlichen Gemeinderat und im Verbandsgemeinderat Wöllstein. Faust gehört dem Vorstand des Bauern- und Winzerverbandes (BWV) sowie der Raiffeisenwarengenossenschaft Wöllstein an und ist in unterschiedlichen Bereichen der Landwirtschaftskammer (LWK) aktiv. Beide Eheleute Kissinger aus Alsheim erhielten eine Verdienstmedaille. Hans-Günther Kissinger aus Alsheim, ist seit 1976 Mitglied im Bruderrat der Weinbruderschaft Rheinhessen. Seit 2005 ist er Vorsitzender des BWV Alsheim. Bereits einige Jahre zuvor hatte er den Vorsitz des Alsheimer Verkehrsvereins übernommen. An der Fachschule Oppenheim unterrichtet der ehemalige Rebzüchter der Rebzuchtanstalt Alzey bis heute Religion. Ebenso wurde die langjährige Landfrauenvorsitzende Giesela Kissinger geehrt für ihre politischen und sozialgesellschaftlichen Leistungen. Sie vertritt die Freien Wähler im Gemeinderat und setzt sich für die Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ein.



Einsatz für Weintourismus und Kultur

Dagmar Rückrich-Menger aus Eich war 1981/82 Rheinhessische Weinkönigin und sitzt seit 25 Jahren im Vorstand von Rheinhessenwein e.V. Außerdem engagiert sie sich beim Deutschen Weinbauverband im Arbeitskreis Weinbau und Umwelt. Rückrich-Menger ist Gründungsmitglied der Regionalgruppe Vinissima Frauen und Wein und war lange Vorsitzende. Sie ist Teil des Vorstands der Rheinhessen Touristik GmbH und engagiert sich zudem für die Interessengemeinschaft rheinhessische Weingewölbe. Die Winzerin ist auch seit über 20 Jahren beim Bundessortenamt eingetragene Erhaltungszüchterin der alten Rebsorte Malvasier, die Martin Luther nachweislich liebte. bs