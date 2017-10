Lesestart für Federweißen

Foto: Pfalzwein

Am 16. August wurde in Neustadt an der Weinstraße die Weinlese für den Federweißen in Deutschland offiziell eröffnet. Los ging es 2017 im Weingut Mohr-Gutting, Neustadt-Duttweiler. Auch in anderen Anbaugebieten, wie etwa in Rheinhessen, Württemberg oder im Rheingau wurden in diesen Tagen die ersten Trauben frühreifer Sorten wie etwa Solaris oder Ortega gelesen. DWI