Lumikat bringt Reben zum Leuchten

Foto: Lumikat

Äste, Wurzeln und Rebstöcke verwandelt die fränkische Firma Lumikat in hochwertige Leuchten. In der von Martin Franke und Gerald Maly geführten Manufaktur werden die Leuchten in Handarbeit gefertigt. „Daher ist es sogar möglich Material der Kunden, wie etwa Weinstöcke, zum Leuchten zu bringen“, erklärte Martin Frank. Die Unikate werden auf Natursteinsockeln, etwa Muschelkalk oder Schiefer, montiert. So fühlt sich der Weinstock „wie zuhause“. Die Leuchtskulpturen sind standfest und laut Lumikat dank moderner LED-Technik für den energiesparenden Dauereinsatz geeignet. Wandleuchten aus Dauben Wenn es etwas größer sein soll, machen sich laut Lumikat auch Fassdauben als Wandleuchten mit indirektem Licht sehr gut. Bei Lumikat reichen die Varianten von Tisch- über Stehleuchten bis zu Wand- und Hängeleuchten. Lumikat unterstützt Kunden auch gern bei der Umsetzung ausgefallener Ideen. Lumikat 90763 Fürth Telefon 0176/45542510 www.lumikat.eu