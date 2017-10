LWG versenkt zweites Qvevri

Foto: LWG Veitshoechheim

Seit 2011 baut die LWG Veitshöchheim Wein auch in georgischen Tonamphoren aus. Jetzt hieß es, Platz für eine zweite Amphore zu schaffen, die im Herbst mit Silvaner-Trauben befüllt wird. Der kräftige Wein, nach uralter Tradition auf der Maische vergoren, wird im Frühsommer 2018 direkt aus der Qvevri genannten Amphore in die Flasche gefüllt. Für Martin Justus Müller, technischer Betriebsleiter des LWG Versuchskellers, und sein Team war das Einlassen kein leichtes Unterfangen: Das Qvevri ist über 250 Kilogramm schwer, rund 1,80 Meter hoch und fasst knapp 1 000 Liter. Gleichzeitig muss es vergraben werden, da die Wand nur daumendick ist. „Einige fränkische Winzer setzen ebenfalls auf in Qvevris ausgebaute Weine und begeistern damit zunehmend mehr Weingenießer“, berichtet Johannes Burkert, stellvertretender Sachgebietsleiter Oenologie und Kellertechnik. Mehr Infos: www.lwg.bayern.de. Marco Drechsel, LWG