Messeneuheiten im Fokus

Foto: ERO GmbH

Drei Tage, 425 Aussteller, sieben Zelte plus Freigelände – im Jubiläumsjahr spiegeln die 70. Agrartage Rheinhessen wieder einmal die Vielfalt der Weinbranche. 22 Neuheiten zeigen die Austeller in diesem Januar erstmals in Nieder-Olm. Die Veranstalter und die Redaktion von DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN stellen Ihnen hier die Messe-Neuerungen 2019 vor. Viel Spaß beim Stöbern in der Ausstellung! Mehr dazu im DAS DEUTSCHE WEINMAGZIN Agrartage Kompass Ausgabe 1/2 vom 17. Januar 2019 ab Seite 16.