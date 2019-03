Die Moselland eG steigt ab sofort in den Vertrieb für das pfälzische Weingut Heinz Pfaffmann im deutschen Lebensmittelhandel ein. Inhaber Gustav Pfaffmann baut auf einer Fläche von 160 ha Biowein an und ist zertifiziertes Mitglied beim Bioland e.V. Pfaffmann ist das größte Bioland-Weingut Deutschlands. Henning Seibert, Vorstandsvorsitzender der Moselland eG, kommentiert: „Wir spüren die wachsende Nachfrage nach Biowein und können sie aus eigenen Erzeugnissen nicht vollständig bedienen. Deshalb kommt die Möglichkeit zu einer Kooperation für uns genau zur richtigen Zeit. Ein zusätzliches Plus in der Vermarktung ist das Bioland-Label, das vielen Verbrauchern bereits ein Begriff ist unddie Möglichkeit, unter dem Label Weingut Heinz Pfaffmann diese Weine anzubieten.“ Die Mitglieder der Moselland eG bewirtschaften zurzeit 106 ha eigene Ökoflächen an Mosel, Nahe und in Rheinhessen. Moselland eG