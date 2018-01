Schon mit dem Beton-Ei bekamen Holzfass und Edelstahltank Konkurrenz im Weinausbau. Jetzt erobert das Muschelkalkfass die Winzerkeller in Franken. Nach dem Motto „Vom Muschelkalk in Muschelkalk“ wird im Lehr- und Versuchskeller der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim der Weinausbau in einem 800 kg schweren Muschelkalkfass erprobt. Mehr dazu in dwm Nr. 1 vom 13. Januar 2018 ab Seite 29.