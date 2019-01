Nachhaltigkeitspreis Rheinhessen geht an Clever Spray und den Iveco Daily Natural Power

Der Preis für Nachhaltigkeit wird 2019 in der Kategorie Weinbau an das appbasierte Steuerungssystem Clever Spray der Inovel AG (Friedrichshafen) und in der offenen Kategorie an den emissionsreduzierten, gasangetriebenen Transporter Daily Natural Power der Firma Iveco vergeben. Die Entscheidung fiel bei einer Jurysitzung, bei der die Bewerbungen nach ökologischen, sozialen und ökonomischen Aspekten der Nachhaltigkeit geprüft wurden. Die Auszeichnung geht alljährlich an Produkte, Systeme und Dienstleistungen, die die Winzer in ihrem nachhaltigen Wirtschaften unterstützen. Mehr dazu im DAS DEUTSCHE WEINMAGZIN Agrartage-Kompass vom 17. Januar 2019 ab Seite 14.