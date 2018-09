Nachwuchs der Küfermeister

Foto: LVWO Weinsberg

Mit einem gemütlichen Grillfest mit guten Weinen, Live-Musik und toller Atmosphäre verabschiedeten sich in Weinsberg 13 zukünftige Küfermeister mit Wehmut von ihrer Weinbauschule. Während des fünfmonatigen Vorbereitungskurses wurden die Anwärter in Sachen Kellerwirtschaft, Betriebswirtschaft und Berufspädagogik für die Prüfungen fit gemacht. Den größten Teil der Prüfungen haben sie nun hinter sich gebracht. Das Meisterstück, der Ausbau eines Weines oder Sektes ist noch offen und wird im kommenden Herbst und Winter erfolgen.

Ehrungen

Innungsmeister Jürgen Wörthmann bedankte sich herzlich bei den Schülern und der Schule für ihr Engagement. Er konnte den ersten Preis an den Prüfungsbesten, Fabian Wiegandt aus Freyburg übergeben. Direktor Dr. Dieter Blankenhorn und Schulleiter Rolf Hauser lobten die Klasse für Ihren guten Zusammenhalt und übergaben an den Prüfungszweiten, Benedikt Ruh, und Prüfungsdritten, Julian Goerg, Buchpreise des Ehemaligen Vereins. Ein herzliches Dankeschön ging auch an den engagierten Klassensprecher und Kassier Christoph Büsching.



Lehrgang im nächsten Jahr

Nach wie vor besteht ein guter Ausbildungsbedarf beim Nachwuchs in der Kellerwirtschaft. Es ist beabsichtigt auch im nächsten Jahr wieder einen Lehrgang durchzuführen. Interessenten sollten sich so schnell wie möglich melden. Ansprechpartner ist das Büro der Bundesfachschule in Heilbronn. lvwo