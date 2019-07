Neue Stanzanlage bei Karl Knauer

Foto: Karl Knauer KG

Mit der Einweihung der ersten von drei modernen Bobst-Stanzmaschinen feierte der Verpackungsspezialist Karl Knauer Ende Juni nach eigenen Angaben einen Meilenstein bei der Modernisierung der Produktionsanlagen in Biberach (Foto: Karl Knauer). Drei Millionen Euro investiert die Karl Knauer KG in die schrittweise Erweiterung der Stanzabteilung, in der aus den bedruckten Kartonbögen die einzelnen Verpackungen ausgestanzt werden. So wird die Kapazität des Firmensitzes bei diesem wichtigen Verarbeitungsprozess laut Knauer deutlich erhöht. „Im Vergleich zu den Vorgängermodellen bringt die neue Anlage, speziell bei kaschierter Wellpappe, rund 30 Prozent mehr Output, wenn man sie optimal einsetzt“, so Hans Dreistein von der Bobst Meerbusch GmbH. Mehr Infos: www.karlknauer.de