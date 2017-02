Oberhofer: Lohnabfüllung, Flaschenspülung, Traubensaft

© Oberhofer GmbH Dienstleister rund um die Abfüllung

Wie Stefan Oberhofer erklärte, können mit moderner Abfüllanlage schonend Weine, Secco, Säfte oder Erfrischungsgetränke in alle gängigen Flaschenformen von 0,25 bis 1,0 Liter abgefüllt werden, IFS und Bio zertifiziert.Laut Firmenangabe können verschiedene Verschlüsse verarbeitet werden: Natur- und Kunststoff­stopfen, Schraubverschlüsse wie MCA – Short Cap, Long-Cap 24 x 44 BVS 30x60 oder StelvinLux, VinoLok Glasstopfen und Kronkorken. Die Flaschenausstattung kann mit Nassleim- oder SK-Etiketten und Schrumpfkapseln erfolgen. Anschließend können die Flaschen, je nach Kundenwunsch, versandfertig in Kartons palettiert oder auch in Steigen oder Gitterboxen gepackt werden. Wie Oberhofer weiter erklärt, wird mit einem modernen Inline-Verfahren Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure, Secco mit maximal 2,5 bar Druck gefüllt. Bei diesem Verfahren sei keine Vorlaufzeit erforderlich, das heißt die Abfüllung könne kurzfristig erfolgen, die gefüllten Flaschen werden sofort vollständig ausgestattet und in Kartons gepackt. Erfrischungsgetränke, alkoholhaltig oder alkoholfrei, werden gerne auch in 0,275 oder 0,33 Liter Bier- oder Longneckflaschen mit Kronkorken gefüllt. Die Logistik, der Transport von Wein und eventuell Gebrauchtglas vom Weingut zum Abfüllbetrieb und die gefüllten Flaschen wieder zurück zum Weingut, übernimmt Oberhofer mit eigenem Fuhrpark. Alle gängigen Flaschenformen werden in der angegliederten Flaschenreinigung vollautomatisch gespült, sortiert und je nach Kundenwunsch verpackt – in Gitterboxen, Steigen oder Klotzpack. Als Dienstleister übernimmt Oberhofer auch die Flaschenreinigung und Logistik ohne anschließende Abfüllung. Für nähere Informationen steht Stefan Oberhofer, Telefon 06323/944913, zur Verfügung.