Pfälzer Wein begeistert bei Bambi

Foto: Pfalzwein

Mit Pfälzer Wein haben mehr als 600 Gäste am Mittwoch bei „Tribute to Bambi“ und 1 000 Gäste am Donnerstag bei „Bambi“ in Baden-Baden ein rauschendes Fest gefeiert. Bei den After- Show-Partys präsentierte Pfalzwein ausgesuchte Gewächse von der Deutschen Weinstraße. Die Pfälzische Weinkönigin Anna-Maria Löffler war voller Stolz und Freude den gut gelaunten Stars und Sternchen Pfälzer Weine präsentieren zu dürfen. Bei der Charity-Gala „Tribute to Bambi“ werden mit prominenter Unterstützung Spenden für Kinder in Not gesammelt. Mit „Bambi“, Deutschlands wichtigstem Medienpreis, werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die etwas Besonderes geleistet und Menschen mit ihren Leistungen begeistert und verzaubert haben. Pfalzwein