Pferdewirte, Winzer und Co.

Foto: BBS Bad Kreuznach

Premiere feierte die BBS Agrarwirtschaft des DLR in Bad Kreuznach mit einer gelungenen Abschlussfeier aller grünen Berufe. Bernd Burghardt, Leiter der Schulabteilung, überreichte den 130 Absolventen der Berufe Weinbau, Forst-, Pferde- und Landwirtschaft ihre Zeugnisse. Für die weitere berufliche Entwicklung verwies Burghardt auf die Fachschulen, aber auch das Studium.

Bunter Videomix Monika Wallhäuser hatte das DLR-Gewächshaus kurzerhand in ein Ton- und Filmstudio umgewandelt. Und so warfen Schüler, Klassensprecher und Lehrkräfte mit Statements, Interviews, und Sketchen einen Blick in den Rückspiegel der dreijährigen Berufsschulzeit. Aus Sicht der Ausbildungsbetriebe legte Helmut Wolf, Ausbilder und Betriebsleiter des Weingutes Im Zwölberich, Langenlonsheim, das Augenmerk auf das System der dualen Ausbildung. Die gemeinsame, parallellaufende Ausbildung von Betrieb und Schule stellte er als Foto elementaren Vorteil dar. Einige der Absolventen werden dem DLR in Bad Kreuznach verbunden bleiben. Denn die Winzer haben sich durch den Abschluss der Berufsschule nun für die Wirtschafterausbildung qualifiziert. Konrad Schneiders