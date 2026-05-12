Piwis – Profilieren in der Nische

Der Weinmarkt wird von wenigen Hauptrebsorten dominiert. Inwieweit unterscheiden sich konventionelle Rebsorten von pilzwiderstandsfähigen (Piwi-) Sorten, hinsichtlich ihrer wertgebenden Attribute? An dieser Frage arbeiten Alexander Kugel, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz, sowie Dr. Felix Witte und Prof. Dr. Enno Bahrs, beide Universität Hohenheim, Institut für Landwirtschaftliche Betriebslehre. Piwis ermöglichen kleineren Weingütern, eine Nische zu besetzen und sich zu profilieren.